Все новости
Андрей Свечников вышел на седьмое место по набранным очкам в истории франшизы

Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. Благодаря этому Андрей набрал 416 (173+243) очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, которую он полностью проводит в составе «ураганов».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
4 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Джарвис, Гостисбер) – 01:17 (pp)     1:1 Росси (Петтерссон, Дебраск) – 16:31 (pp)     2:1 Гронек (О'Коннор, Карлссон) – 17:15     2:2 Уокер (Холл, Блейк) – 22:30     2:3 Элерс (Стаал, Чатфилд) – 24:19     2:4 Ахо (Джарвис, Миллер) – 31:53     2:5 Элерс (Уокер) – 32:50     3:5 Бёзер (Росси, Гронек) – 39:17 (pp)     4:5 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 46:45    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На второй минуте игры Свечников открыл счёт в большинстве броском с близкого расстояния.

Этот гол позволил Андрею разделить седьмое место по набранным очкам в истории франшизы «Каролина Харрикейнз» / «Хартфорд Уэйлерз», опередив Теуво Терявяйнена (415 (138+277) очков) и догнав Джеффа О'Нейла (416 (198+218) очков). На шестой строчке этого рейтинга с 473 (174+299) очками находится Род Бриндамор, лидером является Рон Фрэнсис, в активе которого 1175 (382+793) очков.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
