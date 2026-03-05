Андрей Свечников вышел на седьмое место по набранным очкам в истории франшизы

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. Благодаря этому Андрей набрал 416 (173+243) очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, которую он полностью проводит в составе «ураганов».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На второй минуте игры Свечников открыл счёт в большинстве броском с близкого расстояния.
Этот гол позволил Андрею разделить седьмое место по набранным очкам в истории франшизы «Каролина Харрикейнз» / «Хартфорд Уэйлерз», опередив Теуво Терявяйнена (415 (138+277) очков) и догнав Джеффа О'Нейла (416 (198+218) очков). На шестой строчке этого рейтинга с 473 (174+299) очками находится Род Бриндамор, лидером является Рон Фрэнсис, в активе которого 1175 (382+793) очков.
