Люзенков — о борьбе «Сибири» за плей-офф: у нас сложнее концовка, чем у конкурентов

Люзенков — о борьбе «Сибири» за плей-офф: у нас сложнее концовка, чем у конкурентов
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил последние результаты новосибирской команды.

– Как реагируете на последние результаты «Сибири»?
– У нас весь сезон непростой. Была критическая ситуация, когда находились на последнем месте в КХЛ. Ребята проще реагируют. У нас сложнее концовка, чем у конкурентов. Может, это и лучше – настраиваться проще.

– Пауза помогла перезагрузиться?
– Есть такой момент. Ребята стараются, но не получается забить голы. Играли неплохо, но надо забивать больше одного гола. Это хоккей, а не футбол, хотя и там уже забивают больше. Поработали над этим, но и про остальные компоненты не забывали, – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

