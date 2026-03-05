«Придётся много бегать». Люзенков — о вынесенном матче с «Шанхаем» в Китае

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о предстоящем вынесенном матче с «Шанхайскими Драконами» в Шанхае. Встреча пройдёт сегодня, 5 марта, и начнётся в 14:30 мск.
– Для вас матч с «Шанхаем» сложнее, оттого что он играет дома?
– Они играют неплохо в последних матчах, играют с азартом. Может, нет груза ответственности, поэтому так играют. А вынесенный матч или нет, какая разница. Скажут играть на озере – будем играть на озере. Нам надо любой матч выигрывать. Настрой у ребят нормальный.
– Как команда отреагировала на вынесенный матч?
– Сначала нам говорили, что матч будет, потом сказали, что не будет. Были такие качели. Мы под эти моменты подстраивали логистику. Пообщался с ребятами, которые уже ездили в Китай. Они сказали, что сейчас всё прошло комфортно и быстро. Обычная игра, но в другой стране.
– В прошлом году у игроков «Динамо» была чуть более нервная реакция.
– Если мы ещё на это внимание будем обращать, у нас нервов не хватит. Сейчас популярно озеро Байкал, можно и на нём сыграть (смеётся).
– Как вам организация?
– Никаких проблем не ощутили. Быстро комфортно доехали, всё есть.
– А по арене?
– Единственное, что отмечу, – размер. Вернулись к старым стандартам 61 на 30. Большой аэродром. В остальном всё то же самое. Придётся много бегать, много держать шайбу. Как сборная СССР. Нам придётся в таком ключе действовать, – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.