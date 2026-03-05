Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ярослав Люзенков рассказал, следят ли игроки «Сибири» за выступлением «Амура»

Ярослав Люзенков рассказал, следят ли игроки «Сибири» за выступлением «Амура»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков ответил на вопрос, следит ли он за выступлением прямого конкурента за место в плей-офф «Амура».

– Матчи «Амура» как смотрите?
– Когда у нас не было игр, смотрели. Когда игры параллельно, нет времени. Надо сосредоточиться на своей игре. Когда был больше разрыв, в команде это обсуждали. Когда он стал меньше, обсуждения прекратились. Ребята понимают, что для кого-то это может быть последний сезон, кто-то играет за будущие контракты. Ребята серьёзно относятся.

– Шанхай посмотрели?
– Не получилось. Из иллюминатора посмотрели, когда летели, а так времени нет, – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Сибирь» занимает восьмое место на Востоке и опережает «Амур» на три очка при равенстве матчей.

Материалы по теме
Люзенков — о борьбе «Сибири» за плей-офф: у нас сложнее концовка, чем у конкурентов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android