Ярослав Люзенков рассказал, следят ли игроки «Сибири» за выступлением «Амура»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков ответил на вопрос, следит ли он за выступлением прямого конкурента за место в плей-офф «Амура».

– Матчи «Амура» как смотрите?

– Когда у нас не было игр, смотрели. Когда игры параллельно, нет времени. Надо сосредоточиться на своей игре. Когда был больше разрыв, в команде это обсуждали. Когда он стал меньше, обсуждения прекратились. Ребята понимают, что для кого-то это может быть последний сезон, кто-то играет за будущие контракты. Ребята серьёзно относятся.

– Шанхай посмотрели?

– Не получилось. Из иллюминатора посмотрели, когда летели, а так времени нет, – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Сибирь» занимает восьмое место на Востоке и опережает «Амур» на три очка при равенстве матчей.