Анахайм – Айлендерс, результат матча 5 марта 2026, счет 5:1, НХЛ 2025/2026

Дубль Готье принёс «Анахайму» победу над «Айлендерс», Минтюков отметился передачей
Комментарии

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Деанджело, Друен) – 04:58 (pp)     1:1 Готье (Сеннеке, Крайдер) – 12:56 (pp)     2:1 Готье (Карлссон, Крайдер) – 16:05     3:1 Сеннеке (Мактавиш, Мур) – 18:40     4:1 Пилинг (Строум) – 42:11     5:1 Ватрано (Труба) – 55:49    

Дублем отметился нападающий «Анахайма» Каттер Готье. Ещё по голу в составе «уток» забили Беккетт Сеннеке, Райан Пилинг и Фрэнк Ватрано. Результативной передачей отметился российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Единственный гол за «Айлендерс» забил Андерс Ли на пятой минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Сиэтл Кракен» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шварц (Ларссон, Данн) – 00:31     1:1 Майлу (Шенн, Томас) – 06:50     1:2 Холлоуэй (Фаулер, Шенн) – 27:40     1:3 Томас (Шенн, Броберг) – 41:33     2:3 Данн (Эберле, Макканн) – 53:34    

Голы за «Сиэтл» забили Джейден Шварц и Винс Данн. За «блюзменов» отличились Логан Майлу, Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.

