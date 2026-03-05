Дубль Готье принёс «Анахайму» победу над «Айлендерс», Минтюков отметился передачей

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

Дублем отметился нападающий «Анахайма» Каттер Готье. Ещё по голу в составе «уток» забили Беккетт Сеннеке, Райан Пилинг и Фрэнк Ватрано. Результативной передачей отметился российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Единственный гол за «Айлендерс» забил Андерс Ли на пятой минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Сиэтл Кракен» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:3.

Голы за «Сиэтл» забили Джейден Шварц и Винс Данн. За «блюзменов» отличились Логан Майлу, Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.