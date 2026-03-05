Андрей Свечников отметился необычным достижением в матче с «Ванкувером»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой на второй минуте выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. Благодаря этому Андрей он отметился необычным достижением в составе «ураганов».
Свечников открыл счёт в матче в большинстве броском с близкого расстояния. Россиянину потребовалась на гол одна минута и 17 секунд. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Андрей забил самый быстрый гол, открывший счёт «Харрикейнз» в большинстве, с 6 января 2019 года. Тогда заброшенной шайбой отличился Джастин Фолк (1:12).
Всего в текущем сезоне в 60 матчах Свечников набрал 52 (22+30) очка.
На момент написания новости завершается третий период. Счёт 5:4 в пользу гостей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
