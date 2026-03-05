Скидки
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников отметился необычным достижением в матче с «Ванкувером»

Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой на второй минуте выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. Благодаря этому Андрей он отметился необычным достижением в составе «ураганов».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Джарвис, Гостисбер) – 01:17 (pp)     1:1 Росси (Петтерссон, Дебраск) – 16:31 (pp)     2:1 Гронек (О'Коннор, Карлссон) – 17:15     2:2 Уокер (Холл, Блейк) – 22:30     2:3 Элерс (Стаал, Чатфилд) – 24:19     2:4 Ахо (Джарвис, Миллер) – 31:53     2:5 Элерс (Уокер) – 32:50     3:5 Бёзер (Росси, Гронек) – 39:17 (pp)     4:5 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 46:45     4:6 Элерс (Ахо, Свечников) – 59:46 (pp)    

Свечников открыл счёт в матче в большинстве броском с близкого расстояния. Россиянину потребовалась на гол одна минута и 17 секунд. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Андрей забил самый быстрый гол, открывший счёт «Харрикейнз» в большинстве, с 6 января 2019 года. Тогда заброшенной шайбой отличился Джастин Фолк (1:12).

Всего в текущем сезоне в 60 матчах Свечников набрал 52 (22+30) очка.

На момент написания новости завершается третий период. Счёт 5:4 в пользу гостей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Новости. Хоккей
