Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер», Элерс отметился хет-триком

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.

Голом отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, открывший счёт уже на второй минуте матча голом в большинстве. Хет-триком в составе «Харрикейнз» отметился нападающий Николай Элерс, он стал для форварда седьмым в карьере. Ещё по голу за гостевую команду забили Шон Уокер и Себастьян Ахо. За «Ванкувер» шайбы забросили Марко Росси, Филип Гронек, Брок Бёзер и Нильс Хёгландер.

«Ванкувер» потерпел седьмое поражение подряд.

