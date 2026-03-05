Скидки
Ванкувер – Каролина, результат матча 5 марта 2026, счет 4:6, НХЛ 2025/2026

Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер», Элерс отметился хет-триком
Комментарии

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Джарвис, Гостисбер) – 01:17 (pp)     1:1 Росси (Петтерссон, Дебраск) – 16:31 (pp)     2:1 Гронек (О'Коннор, Карлссон) – 17:15     2:2 Уокер (Холл, Блейк) – 22:30     2:3 Элерс (Стаал, Чатфилд) – 24:19     2:4 Ахо (Джарвис, Миллер) – 31:53     2:5 Элерс (Уокер) – 32:50     3:5 Бёзер (Росси, Гронек) – 39:17 (pp)     4:5 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 46:45     4:6 Элерс (Ахо, Свечников) – 59:46 (pp)    

Голом отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, открывший счёт уже на второй минуте матча голом в большинстве. Хет-триком в составе «Харрикейнз» отметился нападающий Николай Элерс, он стал для форварда седьмым в карьере. Ещё по голу за гостевую команду забили Шон Уокер и Себастьян Ахо. За «Ванкувер» шайбы забросили Марко Росси, Филип Гронек, Брок Бёзер и Нильс Хёгландер.

«Ванкувер» потерпел седьмое поражение подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

