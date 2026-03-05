Результаты матчей НХЛ на 5 марта 2026 года

В ночь на 5 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 5 марта 2026 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 Б;

«Детройт Ред Уингз» – «Вегас Голден Найтс» — 3:4 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Каролина Харрикейнз» — 4:6;

«Сиэтл Кракен» – «Сент-Луис Блюз» — 2:3;

«Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:1.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 84 очками после 61 матча возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 91 очком после 60 игр.