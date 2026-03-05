Вратарь «Каролины» Брэндон Басси быстрее всех в истории НХЛ одержал 25 побед в карьере

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси записл на свой счёт победу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). Эта победа стала для голкипера 25-й в 29-м матче в карьере НХЛ. Таким образом, Басси быстрее всех в истории НХЛ одержал 25 побед в карьере.

На втором месте по скорости достижения 25 побед в НХЛ располагается голкипер «Бостон Брюинз» Росс Брукс, которому понадобилось 32 матча, разделённых между сезонами-1972/1973 и 1973/1974. Третье место занимает вратарь «Анахайм Дакс» Фредерик Андерсен, одержавший 25 побед в 33 матчах, разделённых между сезонами-2013/2014 и 2014/2015.

27-летний вратарь не был никем задрафтован, а последние четыре года провёл в фарм-клубе «Бостона». 1 июля 2025 года, будучи свободным агентом, Басси подписался с «Флоридой Пантерз», которая выставила его на драфт отказов в день старта сезона, оттуда его забрала «Каролина».