Вратарь «Каролины» Брэндон Басси быстрее всех в истории НХЛ одержал 25 побед в карьере

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси записл на свой счёт победу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:4). Эта победа стала для голкипера 25-й в 29-м матче в карьере НХЛ. Таким образом, Басси быстрее всех в истории НХЛ одержал 25 побед в карьере.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Джарвис, Гостисбер) – 01:17 (pp)     1:1 Росси (Петтерссон, Дебраск) – 16:31 (pp)     2:1 Гронек (О'Коннор, Карлссон) – 17:15     2:2 Уокер (Холл, Блейк) – 22:30     2:3 Элерс (Стаал, Чатфилд) – 24:19     2:4 Ахо (Джарвис, Миллер) – 31:53     2:5 Элерс (Уокер) – 32:50     3:5 Бёзер (Росси, Гронек) – 39:17 (pp)     4:5 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 46:45     4:6 Элерс (Ахо, Свечников) – 59:46 (pp)    

На втором месте по скорости достижения 25 побед в НХЛ располагается голкипер «Бостон Брюинз» Росс Брукс, которому понадобилось 32 матча, разделённых между сезонами-1972/1973 и 1973/1974. Третье место занимает вратарь «Анахайм Дакс» Фредерик Андерсен, одержавший 25 побед в 33 матчах, разделённых между сезонами-2013/2014 и 2014/2015.

27-летний вратарь не был никем задрафтован, а последние четыре года провёл в фарм-клубе «Бостона». 1 июля 2025 года, будучи свободным агентом, Басси подписался с «Флоридой Пантерз», которая выставила его на драфт отказов в день старта сезона, оттуда его забрала «Каролина».

Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер», Элерс отметился хет-триком
