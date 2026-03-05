Расписание матчей КХЛ на 5 марта 2026 года

Сегодня, 5 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 5 марта 2026 года (время московское):

12:00. «Адмирал» – «Нефтехимик»;

12:00. «Амур» – «Салават Юлаев»;

14:30. «Шанхайские Драконы» – «Сибирь»;

19:30. «Динамо» Мн – СКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры. Регулярка КХЛ завершится 20 марта.