Расписание матчей ВХЛ на 5 марта 2026 года

Сегодня, 5 марта, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 марта 2026 года (время московское):

17:00. «Югра» – «Динамо» Спб;

18:30. «Химик» – «Челны»;

18:30. «Звезда» – «Нефтяник»;

19:00. «Олимпия» – «Торос».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 92 очками после 57 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (87 очков в 57 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.