Расписание матчей МХЛ на 5 марта 2026 года

Сегодня, 5 марта, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 5 марта 2026 года (время московское):

16:30. «Толпар» – «Сибирские Снайперы»;

17:00. «Стальные Лисы» – «Красноярские Рыси»;

18:30. МХК «Динамо» Спб – «Красная Армия».

19:00. «СКА-1946» – МХК «Спартак».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 96 очками после 55 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.