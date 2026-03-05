«Амур» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 12:00 мск
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Салават Юлаев
Уфа
Это будет третья встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды одержали по одной победе.
На данный момент «Салават Юлаев» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Хабаровский «Амур» продолжает борьбу за плей-офф, находясь на девятой строчке Востока.
