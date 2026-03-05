Скидки
«Самое главное, что всё зависит от нас». Капитан «Сибири» Широков — о шансах на плей-офф

Комментарии

Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о предстоящем вынесенном матче с «Шанхайскими Драконами» в Шанхае. Встреча пройдёт сегодня, 5 марта, и начнётся в 14:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Как часто в команде обсуждаете ситуацию в таблице?
– Самое главное, что всё зависит от нас. Будем выигрывать – попадём в плей-офф. Будем проигрывать – нам ничего не поможет.

– Есть положительные эмоции в команде от участия в World Games?
– Конечно. Другая страна, другая атмосфера. Хотелось бы, чтобы нам это пошло на пользу. Нужно провести сложный отрезок в концовке сезона на максимум, чтобы попасть в плей-офф и дальше играть.

– Насколько фактор большой площадки может стать преимуществом для «Сибири»?
– Я сам застал такие площадки. Все в равных условиях. Наверное, будет непривычно для ребят, которые приехали из Северной Америки. Возможно, какие-то коррективы по ходу матча будем вносить. На это даже не надо обращать внимание.

– Насколько комфортные условия в Шанхае?
– Всё замечательно, хорошая арена. Никаких проблем нет, – сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

