«Самое главное, что всё зависит от нас». Капитан «Сибири» Широков — о шансах на плей-офф

Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о предстоящем вынесенном матче с «Шанхайскими Драконами» в Шанхае. Встреча пройдёт сегодня, 5 марта, и начнётся в 14:30 мск.

– Как часто в команде обсуждаете ситуацию в таблице?

– Самое главное, что всё зависит от нас. Будем выигрывать – попадём в плей-офф. Будем проигрывать – нам ничего не поможет.

– Есть положительные эмоции в команде от участия в World Games?

– Конечно. Другая страна, другая атмосфера. Хотелось бы, чтобы нам это пошло на пользу. Нужно провести сложный отрезок в концовке сезона на максимум, чтобы попасть в плей-офф и дальше играть.

– Насколько фактор большой площадки может стать преимуществом для «Сибири»?

– Я сам застал такие площадки. Все в равных условиях. Наверное, будет непривычно для ребят, которые приехали из Северной Америки. Возможно, какие-то коррективы по ходу матча будем вносить. На это даже не надо обращать внимание.

– Насколько комфортные условия в Шанхае?

– Всё замечательно, хорошая арена. Никаких проблем нет, – сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.