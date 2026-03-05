Скидки
Главная Хоккей Новости

«Всегда лучше начинать дома». Лидер «Автомобилиста» высказался о плей-офф КХЛ

«Всегда лучше начинать дома». Лидер «Автомобилиста» высказался о плей-офф КХЛ
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста высказался о сухой победе в гостевом матче с московским «Динамо» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

— У вас длинная победная серия. Как удаётся играть так стабильно?
— Думаю, потому что мы играем хорошо как единая система, качественно отрабатываем в обороне, это и приносит результат.

— К тому же оба ваших вратаря выдали по «сухому» матчу. В чём секрет?
— Сейчас у них есть уверенность, они спасают команду в нужный момент. Именно поэтому мы побеждаем, ведь все без исключения играют хорошо. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

— Довольно скоро плей-офф. Для вас важно начинать серию дома?
— Всегда лучше начинать дома, в присутствии наших болельщиков. Они помогают нам и поддерживают, это будет весело. Надеюсь, мы начнём дома и сыграем для наших болельщиков.

— Следите ли вообще за положением команды в турнирной таблице?
— Обычно просто иду от игры к игре. Мы выиграли эту, собираемся насладиться, а завтра вернуться к работе и подготовиться к следующей, — сказал Да Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Новости. Хоккей
