«Счастлив, что был частью этого события». Звезда КХЛ из Франции — об Олимпиаде

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста высказался об участии в Олимпийских играх 2026 в Милане. Форвард принял участие в хоккейном турнире в составе сборной Франции.

«Это был отличный опыт. Наша команда не показала выдающихся результатов, но мы боролись изо всех сил. Олимпийский опыт был невероятным. Жить в Олимпийской деревне и наблюдать за церемонией открытия прекрасно. Счастлив, что был частью этого события», — сказал Да Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Стефан Да Коста на Олимпийских играх 2026 года сыграл четыре матча, где он отдал одну результативную передачу. Сборная Франции завершила выступление на олимпийском хоккейном турнире в Милане, уступив сборной Германии (1:5) в матче 1/8 финала. В прошлых матчах французы проиграли Швейцарии (0:4), Чехии (3:6) и Канаде (2:10).