Сикьюра прокомментировал ужасную статистику московского «Динамо» в одном компоненте игры

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о сухом поражении в матче с «Автомобилистом» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

— В матче с лидером чемпионата, «Металлургом», команда показала очень качественную игру. Тут же случилось крупное поражение. Что произошло с командой?
— Да, тяжёлая игра. При первом голе произошёл неудачный рикошет, а потом они забили ещё один. Очень сложно отыгрывать две-три шайбы. Шансов забить было немало, надо отдать должное вратарю «Автомобилиста», он провёл хороший матч. Мы же не реализовали свои моменты.

— Если опираться на статистику, то «Динамо» после смены главного тренера всегда проигрывает, если пропускает первым. 12 случаев подряд. Как думаете, почему?
— Возможно, иногда такое и ощущается, это то, с чем нужно разобраться всей команде. Просто думаю, возможно, стоит по-настоящему сосредоточиться на хорошей обороне, особенно на раннем этапе, и не пропускать первыми. Как я уже говорил, в этой лиге иногда бывает непросто вернуться, особенно в конце игры, когда команды действительно хороши на перехвате, поэтому мы хотим играть с преимуществом, уверенно вести в счёте, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Видео
«Автомобилист» в гостях победил московское «Динамо» со счётом 4:0
