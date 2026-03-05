Скидки
Нападающий «Динамо» — об удалении Сергеева: ни один игрок намеренно не наезжает на судью

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра оценил удаление динамовского защитника Артёма Сергеева за подножку линейному арбитру в матче с «Автомобилистом» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

— В конце первого периода Артёма Сергеева удалили за контакт с судьёй. Видели, что там произошло?
— Ни один игрок намеренно не наезжает на судью, никто не пытается вывести арбитра из игры, навредить ему или что-то в этом роде. Понимаю, что они тоже должны быть защищены, но, как я уже сказал, никто не пытается всё это сделать специально. Когда шайба вброшена, начинается борьба, полагаю, это был штраф, но Сергеев просто пытался добраться до шайбы. Не пересматривал момент, однако могу сказать, что никаких плохих намерений точно не было. Так что просто не повезло, и мы потеряли Артёма в начале игры, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

