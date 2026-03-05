Скидки
«Калгари» обменял защитника Маккензи Уигара в «Юту»

«Калгари» обменял защитника Маккензи Уигара в «Юту»
«Калгари Флэймз» обменял защитника Маккензи Уигара в «Юту Маммот», сообщает пресс-служба канадского клуба. Взамен «Флэймз» получили защитника Олли Мяяття, форварда-проспекта Джонатана Кастанью и три выбора во втором раунде драфта-2026 (два из них ранее принадлежали «Рейнджерс» и «Оттаве»).

В 60 матчах текущего сезона НХЛ Уигар набрал 21 очко — забросил три шайбы и отдал 18 результативных передач — при показателе полезности «-36». Контракт 32-летнего канадца с зарплатой $ 6,25 млн в год рассчитан до конца сезона-2030/2031.

22 июля 2022 года Уигар перешёл в «Калгари» вместе с нападающим Джонатаном Юбердо в результате обмена с «Флоридой Пантерз» на нападающего Мэттью Ткачука.

