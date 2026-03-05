Игорь Ожиганов проанализировал крупное поражение «Динамо» от «Автомобилиста»

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о сухом поражении в матче с «Автомобилистом» (0:4).

– Счёт 0:4 вроде бы говорит сам за себя, но по ощущениям, по игре всё было не так плохо, как итог на табло.

– Такие игры бывают. Понятно, что нельзя снимать вины с себя. Начали хорошо, но пропустили нелепый гол, который по большому счёту организовали сами себе. Дальше отстояли почти две минуты меньшинство «три на пять». Вроде бы всё контролировали, но надо было забивать, когда были моменты. Вместо этого раз пропустили на контратаке, два – пропустили на контратаке. Там уже приходилось раскрываться, чем они и воспользовались. Реализация стала ключевым фактором.

– 12 поражений подряд, когда соперник открывал счёт в матче. Ты видишь в этом какую-то тенденцию или просто совпадение?

– Ну если взять конкретно сегодняшний матч, то я уже всё прокомментировал, что стало причиной поражения. А в целом тут не вижу тенденции, потому что если отмотать назад, то в этом списке были же совсем разные игры. Где-то мы отыгрывались и даже выходили вперёд, но потом сами отпускали игры. Поэтому это стечение обстоятельств. Тут нет единой закономерности, — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.