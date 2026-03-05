Скидки
Капитан «Динамо» — о Ларионове: не хотел бы уходить в трэш-ток. Нам надо сыграть правильно

Капитан «Динамо» — о Ларионове: не хотел бы уходить в трэш-ток. Нам надо сыграть правильно
Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о предстоящем матче со СКА, который пройдёт 7 марта. После предыдущей встрече команд главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал большинство бело-голубых единственной угрозой команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы не хотел уходить в какой-то трэш-ток. Как бы тут правильно выразиться: их тренер в мире хоккея всё равно человек уважаемый. Что-то ему отвечать… Таково его видение. Нам надо выйти на игру и сыграть правильно», — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Предыдущий матч «Динамо» выиграло у СКА со счётом 4:1, забросив одну из шайб в большинстве.

Ларионов: говорили о дисциплине, потому что в остальном не видели проблем в «Динамо»
