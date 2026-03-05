Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-хоккеист СКА назвал Олимпиаду без Панарина трагедией для хоккея

Экс-хоккеист СКА назвал Олимпиаду без Панарина трагедией для хоккея
Комментарии

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев высказался о прошедшей Олимпиаде-2026 без сборной России.

– Как в принципе вы относились к Олимпиаде без сборной России? Многие говорили, что не смотрели хоккейный турнир, поскольку нет нашей сборной, и не считают такие Игры полноценными.
– Олимпиада в любом случае получилась полноценной, хотя, разумеется, остальным странам стало полегче от того, что на этих Играх не было хоккейной сборной России. Отстранение нашей сборной несправедливо. И всё-таки Олимпиада – это Олимпиада, так что вопросы дальше у меня, скорее, к спортивным функционерам и к чиновникам.

Обидно за ребят, в каком-то смысле трагедия для хоккея, если у Артемия Панарина не будет ни одной Олимпиады в карьере. Сначала НХЛ не ездила, а теперь Россию не пустили. Я обсуждал эту ситуацию с фигуристами, с их тренерами. Вот сейчас, предположим, дети идут в фигурное катание. Какое будущее они видят для себя? Какие есть перспективы? Стать чемпионами России? Хорошо, но разве этого достаточно? Что дальше?

Сейчас наши спортсмены не могут быть чемпионами мира, не могут быть олимпийскими чемпионами. Олимпиада – это пик. Любой спортсмен хочет участвовать в Играх и выиграть Олимпиаду. Это всё очень плохо, и я надеюсь, что в ближайшем будущем всё решится. Просто зависит тут всё уже не от спортсменов и не от спорта в принципе. От него вся эта история максимально далеко, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Ушневым читайте на «Чемпионате»:
«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей
Эксклюзив
«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android