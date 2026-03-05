Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игравший за китайский клуб ВХЛ хоккеист рассказал подробности о жизни в Поднебесной

Игравший за китайский клуб ВХЛ хоккеист рассказал подробности о жизни в Поднебесной
Комментарии

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев рассказал об игре за китайский клуб ВХЛ.

– Вы отыграли в ВХЛ и сезон за китайский клуб «Ценг Тоу». Как вы там оказались?
– После «СКА-Невы» меня пригласили в «Северсталь» на сборы, сначала в Череповце, потом в Игоре под Петербургом. Не получилось у меня попасть в этот клуб, я был на пробном контракте, подписать полноценный не получилось. А со «СКА-Невой» я уже расторг контракт на тот момент, а сезон уже начинался… И тут поступило предложение из Китая. Я сразу подумал: «Прикольно, почему нет? Никогда в жизни не был в Китае. Вот и повод».

Я за любую движуху, поэтому решил: давайте съездим в Китай поиграем. Оглядываясь назад, я бы уже ни за что в жизни на такое, конечно, уже не подписался, потому что это были нереальные перелёты. К тому же это и другой менталитет, другая еда, в середине сезона твои биологические часы просто сходят с ума: ты не знаешь, когда спать, когда не спать. 50 процентов времени ты проводишь в России, 50 – в Китае. Это настоящий ад для организма.

– Правда ли, что там были технические проблемы с ареной, из-за которых матчи могли переносить или даже отменять?
– Я слышал про такие истории, но у нас было всё плюс-минус нормально, да и команда состояла больше из русских ребят. Если какие-то накладки и были, то всё быстро исправляли. Если переносить матч – на клуб накладываются большие штрафы, никто этого не хочет.

Руководство старалось выкручиваться, оно было достаточно понимающее. Но эти перелёты… Мы парочку раз опоздали на самолёт, пытались потом как-то через Шанхай лететь, приехали только к игре и сразу с самолёта на лёд практически. Не хочется даже вспоминать, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Ушневым читайте на «Чемпионате»:
«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей
Эксклюзив
«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android