«Ванкувер» обменял защитника Тайлера Майерса в «Даллас»

«Ванкувер Кэнакс» обменял защитника Тайлера Майерса в «Даллас Старз», сообщает пресс-служба канадского клуба. Взамен «косатки» получили выбор во втором раунде драфта-2027 и выбор в четвёртом раунде драфта-2029. Кроме того, «Ванкувер» удержит 50% зарплаты Майерса в своей платёжной ведомости. Срок его соглашения с кэпхитом $ 3 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В этом сезоне Майерс провёл 57 игр за «Кэнакс» и набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-24».

Майерс был выбран «Баффало Сэйбрз» в первом раунде под общим 12-м номером драфта НХЛ 2008 года. Защитник набрал 403 очка (100+303) в 1123 играх регулярного сезона за «Сэйбрз», «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс».

