Отыгравший сезон в Китае хоккеист оценил перспективы возвращения КХЛ в страну

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев оценил возможность возвращения КХЛ в один из китайских городов.

– Стоит ли КХЛ возвращаться в Китай? Какой там интерес к хоккею? «Шанхай» планирует вернуться в Поднебесную.

– Во-первых, Шанхай – один из самых прикольных городов Китая, самый европейский город Китая. И для КХЛ это хороший рынок. Тем более в управлении клуба там сейчас Крылов, всем известны его компетенции и амбиции. Сейчас у них в Питере посещаемость почти на уровне СКА. Он знает своё дело, так что это будет прикольно. Ребятам, конечно, будет тяжело летать, но это всё-таки уже уровень КХЛ, будут чартеры.

– Как человек из Петербурга, но знакомый и со спецификой хоккея в Китае, как вы восприняли новость, что «Шанхайские Драконы» будут играть в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене»?

– Конечно, сначала это звучало как анекдот, но потом мне лучший друг детства рассказал детали, Крылов – его крёстный. Он мне новость эту передал ещё до того, как она всем известна стала. И все мы понимаем, какой он специалист.

К тому же у меня мама и бабушка живут как раз у парка Победы. И им очень нравится ходить на какие-то игры, так что я только за. Есть свои нюансы в районе, когда стало много народу приходить на матчи, появились неудобства, иногда улицы рядом перекрывают. Но ничего страшного, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.