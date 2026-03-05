Скидки
Леонид Слуцкий призвал болеть за «Шанхайских Драконов» в вынесенных матчах КХЛ

Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий пригласил болельщиков поддержать «Шанхайских Драконов» в двух вынесенных матчах КХЛ, которые пройдут в Шанхае 5 и 7 марта. Соперниками китайского клуба станут новосибирская «Сибирь» и астанинский «Барыс».

Видео доступно на странице «Шанхай Дрэгонс» в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз вынесенный матч КХЛ проходил в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда московский «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги китайский клуб провёл 61 встречу, в которых набрал 54 очка, и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» потеряли шансы выйти в плей-офф.

