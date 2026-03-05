Хоккеист рассказал о требовании Андрея Назарова устраивать драки во время предсезонки

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев заявил, что главный тренер Андрей Назаров давал установки на драки во время его выступления за сочинский клуб в КХЛ.

– Драка на предсезонке за «Сочи» – часть философии хоккея Андрея Назарова?

– На самом деле это было прикольно для медийности. Команда «Сочи» рассматривается как аутсайдер, никакого интереса в ней будто бы нет, зачем людям за ней следить? А когда начались драки даже на тренировках, драки на предсезонных играх, драка пять на пять против «Авангарда», медиачасть сразу подтянулась.

О нас стали говорить, смотрите, «Сочи» дерутся, они яркие, заметные. На наши игры стало больше людей ходить. И когда мы куда-то приезжали, нас ждали. Всё-таки хоккей – это шоу, для зрителей. Нужно завлекать людей, результатами тогда не удавалось, привлекали так. Поэтому с этой точки зрения методика Назарова работала.

– Это была чёткая установка Назарова, либо вы и сами втягивались в этот процесс?

– Это была чёткая установка Назарова.

– Какой Андрей Назаров в работе с хоккеистами? Его публичный образ отличается от того, что в раздевалке?

– Он как тренер, как собеседник, как друг – мегаадекватный, офигенный мужик. Всегда говорит правду, у него всё чётко, по делу, он ничего не будет утаивать. Просто вокруг него сделали определённый имидж неадекватного человека, хотя частично этот образ и играет на пользу. Но, повторюсь, в жизни он максимально адекватный и спокойный, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.