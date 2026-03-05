«Салават Юлаев» обыграл «Амур» и оформил выход в плей-офф КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержали уфимцы со счётом 4:1.
На 14-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Данила Алалыкина и Сергея Варлова. «Амур» сравнял счёт в конце первого периода — отличился Данил Юртайкин. На 28-й минуте матча гости вновь вышли вперёд после гола Егора Сучкова с передач Шелдона Ремпала и вратаря Семёна Вязового. На последней минуте второго периода Евгений Кузнецов удвоил преимущество уфимцев. Девин Броссо забросил четвёртую шайбу «Салавата Юлаева» в пустые ворота в концовке встречи.
Эта победа позволила «Салавату Юлаеву» оформить выход в плей-офф. «Амур» продолжает борьбу за плей-офф, отставая от «Сибири» на три очка.
- 5 марта 2026
-
14:50
-
14:26
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:05
-
08:43
-
08:40
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
08:05
-
07:49
-
06:59