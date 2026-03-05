Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Салават Юлаев, результат матча 5 марта 2026, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» и оформил выход в плей-офф КХЛ
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержали уфимцы со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Алалыкин, Варлов) – 13:35 (5x5)     1:1 Юртайкин (Крутов, Воронков) – 18:15 (5x5)     1:2 Сучков (Ремпал, Вязовой) – 27:06 (5x5)     1:3 Кузнецов (Ремпал, Сучков) – 39:11 (5x5)     1:4 Броссо (Родевальд) – 58:19 (en)    

На 14-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Данила Алалыкина и Сергея Варлова. «Амур» сравнял счёт в конце первого периода — отличился Данил Юртайкин. На 28-й минуте матча гости вновь вышли вперёд после гола Егора Сучкова с передач Шелдона Ремпала и вратаря Семёна Вязового. На последней минуте второго периода Евгений Кузнецов удвоил преимущество уфимцев. Девин Броссо забросил четвёртую шайбу «Салавата Юлаева» в пустые ворота в концовке встречи.

Эта победа позволила «Салавату Юлаеву» оформить выход в плей-офф. «Амур» продолжает борьбу за плей-офф, отставая от «Сибири» на три очка.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android