«Салават Юлаев» — пятый клуб Восточной конференции, оформивший путёвку в плей-офф
Победа над «Амуром» (4:1) позволила «Салавату Юлаеву» оформить выход в плей-офф. Уфимский клуб на данный момент занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков в 62 матчах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Алалыкин, Варлов) – 13:35 (5x5) 1:1 Юртайкин (Крутов, Воронков) – 18:15 (5x5) 1:2 Сучков (Ремпал, Вязовой) – 27:06 (5x5) 1:3 Кузнецов (Ремпал, Сучков) – 39:11 (5x5) 1:4 Броссо (Родевальд) – 58:19 (en)
«Салават Юлаев» стал пятым клубом Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, гарантировавшим себе участие в плей-офф. Ранее это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».
Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
