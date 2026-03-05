«Салават Юлаев» — пятый клуб Восточной конференции, оформивший путёвку в плей-офф

Победа над «Амуром» (4:1) позволила «Салавату Юлаеву» оформить выход в плей-офф. Уфимский клуб на данный момент занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков в 62 матчах.

«Салават Юлаев» стал пятым клубом Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, гарантировавшим себе участие в плей-офф. Ранее это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».