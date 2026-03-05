Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» — пятый клуб Восточной конференции, оформивший путёвку в плей-офф

«Салават Юлаев» — пятый клуб Восточной конференции, оформивший путёвку в плей-офф
Комментарии

Победа над «Амуром» (4:1) позволила «Салавату Юлаеву» оформить выход в плей-офф. Уфимский клуб на данный момент занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков в 62 матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Алалыкин, Варлов) – 13:35 (5x5)     1:1 Юртайкин (Крутов, Воронков) – 18:15 (5x5)     1:2 Сучков (Ремпал, Вязовой) – 27:06 (5x5)     1:3 Кузнецов (Ремпал, Сучков) – 39:11 (5x5)     1:4 Броссо (Родевальд) – 58:19 (en)    

«Салават Юлаев» стал пятым клубом Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, гарантировавшим себе участие в плей-офф. Ранее это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Салават Юлаев» обыграл «Амур» и оформил выход в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android