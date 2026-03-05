«Адмирал» крупно обыграл «Нефтехимик» со счётом 7:3, Старков оформил дубль
Поделиться
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Уверенную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Старков (Шэн) – 01:46 (5x5) 2:0 Чезганов (Тертышный, Шулак) – 07:26 (5x4) 2:1 Точилкин (Заседа) – 14:14 (5x5) 3:1 Кудашов (Старков, Тертышный) – 22:03 (5x5) 4:1 Дерябин (Чезганов, Усманов) – 28:43 (5x5) 5:1 Старков (Тертышный, Основин) – 35:43 (5x4) 6:1 Усманов (Сошников, Чезганов) – 36:59 (5x5) 7:1 Муранов (Чезганов) – 51:02 (5x5) 7:2 Митякин (Жафяров, Федотов) – 56:29 (5x4) 7:3 Попугаев (Николишин) – 57:33 (5x5)
Дублем отметился нападающий «Адмирала» Степан Старков. Ещё по шайбе в составе дальневосточной команды забросили Егор Чезганов, Артём Кудашов, Дмитрий Дерябин, Даниэль Усманов и Иван Муранов. Шайбы за «Нефтехимик» забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Иван Николишин.
«Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. Ответную встречу команды проведут вновь во Владивостоке 7 марта.
Комментарии
- 5 марта 2026
-
14:50
-
14:26
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:05
-
08:43
-
08:40
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
08:05
-
07:49
-
06:59