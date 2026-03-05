Скидки
Адмирал — Нефтехимик, результат матча 5 марта 2026, счет 7:3, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» крупно обыграл «Нефтехимик» со счётом 7:3, Старков оформил дубль
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Уверенную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:3.

05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Старков (Шэн) – 01:46 (5x5)     2:0 Чезганов (Тертышный, Шулак) – 07:26 (5x4)     2:1 Точилкин (Заседа) – 14:14 (5x5)     3:1 Кудашов (Старков, Тертышный) – 22:03 (5x5)     4:1 Дерябин (Чезганов, Усманов) – 28:43 (5x5)     5:1 Старков (Тертышный, Основин) – 35:43 (5x4)     6:1 Усманов (Сошников, Чезганов) – 36:59 (5x5)     7:1 Муранов (Чезганов) – 51:02 (5x5)     7:2 Митякин (Жафяров, Федотов) – 56:29 (5x4)     7:3 Попугаев (Николишин) – 57:33 (5x5)    

Дублем отметился нападающий «Адмирала» Степан Старков. Ещё по шайбе в составе дальневосточной команды забросили Егор Чезганов, Артём Кудашов, Дмитрий Дерябин, Даниэль Усманов и Иван Муранов. Шайбы за «Нефтехимик» забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Иван Николишин.

«Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. Ответную встречу команды проведут вновь во Владивостоке 7 марта.

