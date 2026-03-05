Команды КХЛ играют в Китае впервые за последние шесть лет
В Шанхае на стадионе «Восток» в данный момент проходит вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». После первого периода счёт не открыт — 0:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
3-й период
1 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5) 1:1 Фу – 45:11 (5x5)
Матчей КХЛ не было в Китае более шести лет — последняя игра состоялась 2237 дней назад, когда «Куньлунь Ред Стар» играл в Пекине с «Амуром». Затем из-за пандемии коронавируса матчи китайской команды проводились в России.
Предыдущая игра КХЛ в Шанхае состоялась 2594 дня назад. Тогда на льду ледовой арены «Фейян» гостил «Авангард», который уступил «Куньлуню» со счётом 2:5. Из участников того матча в сегодняшней игре принимают участие Тейлор Бек и Сергей Широков, выступавшие за «Авангард».
