Команды КХЛ играют в Китае впервые за последние шесть лет

В Шанхае на стадионе «Восток» в данный момент проходит вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

Матчей КХЛ не было в Китае более шести лет — последняя игра состоялась 2237 дней назад, когда «Куньлунь Ред Стар» играл в Пекине с «Амуром». Затем из-за пандемии коронавируса матчи китайской команды проводились в России.

Предыдущая игра КХЛ в Шанхае состоялась 2594 дня назад. Тогда на льду ледовой арены «Фейян» гостил «Авангард», который уступил «Куньлуню» со счётом 2:5. Из участников того матча в сегодняшней игре принимают участие Тейлор Бек и Сергей Широков, выступавшие за «Авангард».