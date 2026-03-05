Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игравший в чемпионатах Венгрии и Италии хоккеист поделился подробностями о зарплате

Игравший в чемпионатах Венгрии и Италии хоккеист поделился подробностями о зарплате
Комментарии

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев рассказал о быте игроков непопулярных европейских лиг.

– В плане быта, зарплат как всё устроено в европейских чемпионатах?
– В плане быта всё в норме, тебе предоставляют квартиру, автомобиль, питание. В Венгрии у меня были обеды, в Италии не было еды, только в игровые дни. По зарплатам – я бы сказал, что это верхний потолок ВХЛ и нижний потолок КХЛ, вот такие примерно зарплаты.

– Тогда в каком-то смысле это даже более интересный опыт. Зачем мотаться по стране в ВХЛ, если можно пожить в Европе?
– Это классный опыт, к тому же благодаря хоккею я смог закончить престижный университет, но сейчас россиянам в европейские чемпионаты очень сложно попасть, в связи с определёнными обстоятельствами. Нужно, чтобы тебе могли дать визу, чтобы был вид на жительство, чтобы ты там мог официально работать.

Они были бы рады взять больше русских игроков, а не меня одного в лигу. Я слышал об интересе к нашим парням. Но сейчас очень многое должно совпасть, чтобы получилось, так что не каждый человек из ВХЛ может попасть в Европу. Далеко не каждый… А вот если ты из КХЛ, то уже многое возможно, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Ушневым читайте на «Чемпионате»:
«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей
Эксклюзив
«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android