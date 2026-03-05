Игравший в чемпионатах Венгрии и Италии хоккеист поделился подробностями о зарплате

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев рассказал о быте игроков непопулярных европейских лиг.

– В плане быта, зарплат как всё устроено в европейских чемпионатах?

– В плане быта всё в норме, тебе предоставляют квартиру, автомобиль, питание. В Венгрии у меня были обеды, в Италии не было еды, только в игровые дни. По зарплатам – я бы сказал, что это верхний потолок ВХЛ и нижний потолок КХЛ, вот такие примерно зарплаты.

– Тогда в каком-то смысле это даже более интересный опыт. Зачем мотаться по стране в ВХЛ, если можно пожить в Европе?

– Это классный опыт, к тому же благодаря хоккею я смог закончить престижный университет, но сейчас россиянам в европейские чемпионаты очень сложно попасть, в связи с определёнными обстоятельствами. Нужно, чтобы тебе могли дать визу, чтобы был вид на жительство, чтобы ты там мог официально работать.

Они были бы рады взять больше русских игроков, а не меня одного в лигу. Я слышал об интересе к нашим парням. Но сейчас очень многое должно совпасть, чтобы получилось, так что не каждый человек из ВХЛ может попасть в Европу. Далеко не каждый… А вот если ты из КХЛ, то уже многое возможно, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.