Единственный российский легионер в Италии оценил уровень хоккея в стране

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев оценил уровень хоккея в итальянской лиге.

– Последние годы вы играли в Европе. Как в вашей жизни появился чемпионат Италии?

– Я поиграл в Венгрии, потом мне написал тренер Айван Занатта. Мы с ним пересекались в системе СКА, также я тренировался под его руководством в петербургском СКА несколько лет. Он предложил мне поехать в Италию, я заинтересовался, Альпийская лига – достаточно конкурентная. Там есть не только Италия, там и Хорватия, и Словения, и Австрия. Русские ребята на тот момент там не играли, но он смог договориться с командой из Кортины, поскольку сам живёт там.

– Что скажете об уровне хоккея в этой стране? Какие впечатления остались?

– Впечатления, на самом деле, только положительные. Уровень хоккея в начале мне показался слабоват, но есть нюанс в том, что у них долгая пауза в чемпионате. Четыре месяца ребята не то чтобы не выступают, у них полноценный отпуск, они не тренируются – и форма осенью соответствующая, после такого долгого перерыва, сами понимаете. А вот в конце сезона ребята играют очень прилично.

Хоккей совсем другой, не такой, как в России. У нас больше бегут, играют в тело. Там скорее уважительный хоккей, силовых немного. У нас не так много «умного» хоккея, а в Альпийской лиге, что мне понравилось, хорошо играют в пас, видят «поляну», то есть такие «игровички». Если брать за сравнение конец сезона, то уровень, как у лучших команд ВХЛ и даже аутсайдеров КХЛ, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.