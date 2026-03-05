Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игравший в чемпионате Италии хоккеист рассказал о подготовке страны к Олимпиаде

Игравший в чемпионате Италии хоккеист рассказал о подготовке страны к Олимпиаде
Комментарии

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев рассказал о подготовке Италии к прошедшей Олимпиаде.

– Итальянцы ждали Олимпиаду или была какая-то критика?
– Не знаю, с коренными итальянцами мы хоть и играли вместе в команде, но эту ситуацию не обсуждали. Думаю, что для Италии это очень хорошо и интересно. Для бизнесменов в Кортине – вообще супер. Так что, думаю, не было никакого негатива.

– При этом организация Игр вызывала вопросы, например, до последнего не могли достроить главную хоккейную арену. Вас удивили такие проблемы?
– Если по факту, мне кажется, это всё достаточно надуманная ситуация, потому что и на парижской Олимпиаде такое было, но при этом всё сделали в срок, всё было вовремя. Помню, как все писали, что в Париже люди выходили из воды и их тошнило после заплыва в Сене. Так их от усталости тошнило, а не от воды.

Здесь то же самое. Я уверен на сто миллионов процентов, что МОК следил и, если бы что-то действительно было не готово, их бы жёстко оштрафовали или перенесли бы соревнования. Итальянцы любят всё делать в последний момент, это нормально для них. Но в итоге всё прошло спокойно, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Ушневым читайте на «Чемпионате»:
«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей
Эксклюзив
«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android