Игравший в чемпионате Италии хоккеист рассказал о подготовке страны к Олимпиаде

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев рассказал о подготовке Италии к прошедшей Олимпиаде.

– Итальянцы ждали Олимпиаду или была какая-то критика?

– Не знаю, с коренными итальянцами мы хоть и играли вместе в команде, но эту ситуацию не обсуждали. Думаю, что для Италии это очень хорошо и интересно. Для бизнесменов в Кортине – вообще супер. Так что, думаю, не было никакого негатива.

– При этом организация Игр вызывала вопросы, например, до последнего не могли достроить главную хоккейную арену. Вас удивили такие проблемы?

– Если по факту, мне кажется, это всё достаточно надуманная ситуация, потому что и на парижской Олимпиаде такое было, но при этом всё сделали в срок, всё было вовремя. Помню, как все писали, что в Париже люди выходили из воды и их тошнило после заплыва в Сене. Так их от усталости тошнило, а не от воды.

Здесь то же самое. Я уверен на сто миллионов процентов, что МОК следил и, если бы что-то действительно было не готово, их бы жёстко оштрафовали или перенесли бы соревнования. Итальянцы любят всё делать в последний момент, это нормально для них. Но в итоге всё прошло спокойно, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.