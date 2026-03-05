Скидки
Игравший в чемпионате Италии хоккеист высказался об игре сборной на Олимпиаде в Милане

Игравший в чемпионате Италии хоккеист высказался об игре сборной на Олимпиаде в Милане
Комментарии

Экс-хоккеист «Северстали», «Сочи» и «Югры» Никита Ушнев высказался об игре сборной Италии на Олимпиаде в Милане.

– Сборная Италии хоть и уступила Финляндии 0:11, но неплохо сопротивлялась и показала себя в играх со Швецией, Словакией, Швейцарией. Вас это удивило?
– Главный секрет – отсутствие какого-либо давления и ожидания. К тому же отличный тренер – Юкка Ялонен. Они выходили без задач на игру в плане результата, а просто показать себя. С настроем, а вдруг всё сложится и мы сможем выиграть? Чем чёрт не шутит? Хорошо проявил себя вратарь.

– Есть популярное мнение, что таких сборных вообще не должно быть на крупных стартах, что эти матчи бесполезные и только занимают игровое время. Что ты об этом думаешь?
– Думаю, что правила есть правила. Если ты хозяин Олимпиады, твои спортсмены должны участвовать. И почему люди должны ходить смотреть только на самые сильные сборные? Конечно, если бы была Олимпиада в других странах, Италия бы не участвовала, но правила есть правила. Если вы хотите переделать правила, то переделайте, тут от хоккеиста ничего не зависит. Я считаю, почему нет? Пусть будут, – сказал Ушнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

