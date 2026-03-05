Михаил Сергачёв подарил 100 клюшек воспитанникам школы «Нефтехимика»

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв сделал подарок в виде 100 клюшек воспитанникам академии «Нефтехимика», сообщает пресс-служба молодёжной команды нижнекамского клуба.

Воспитанник нижнекамского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли и звезда команды НХЛ «Юта Маммот» Михаил Сергачёв прислал в подарок клюшки для игроков школы «Нефтехимик». Тренеры команд вручили клюшки игрокам в возрасте от 6 до 12 лет.

Фото: телеграм-канал «Волки из ДЮСШ»

Сергачёв ежегодно проводит мастер-классы на малой ледовой арене в родном Нижнекамске и дарит клюшки молодым хоккеистам, своим примером вдохновляя их на спортивные победы. В прошлом году он открыл благотворительный фонд «Сектор 98».