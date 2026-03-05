Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Сергачёв подарил 100 клюшек воспитанникам школы «Нефтехимика»

Михаил Сергачёв подарил 100 клюшек воспитанникам школы «Нефтехимика»
Комментарии

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв сделал подарок в виде 100 клюшек воспитанникам академии «Нефтехимика», сообщает пресс-служба молодёжной команды нижнекамского клуба.

Воспитанник нижнекамского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли и звезда команды НХЛ «Юта Маммот» Михаил Сергачёв прислал в подарок клюшки для игроков школы «Нефтехимик». Тренеры команд вручили клюшки игрокам в возрасте от 6 до 12 лет.

Фото: телеграм-канал «Волки из ДЮСШ»

Сергачёв ежегодно проводит мастер-классы на малой ледовой арене в родном Нижнекамске и дарит клюшки молодым хоккеистам, своим примером вдохновляя их на спортивные победы. В прошлом году он открыл благотворительный фонд «Сектор 98».

Материалы по теме
От хоккея к небу: Михаил Сергачёв — о фонде «Сектор 98» и фестивале «Летфест-2025»
От хоккея к небу: Михаил Сергачёв — о фонде «Сектор 98» и фестивале «Летфест-2025»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android