Динамо Мн — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 5 марта, в Минске на стадионе «Минск-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Это будет пятая игра между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее СКА одержал три победы в четырёх матчах.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги минский клуб сыграл 62 матча, набрал 82 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 71 очком после 61 встречи находится на седьмой строчке Запада.

