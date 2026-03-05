«Постараемся, чтобы этот счёт на ребят не давил». Гришин — о 3:7 от «Адмирала»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о крупном поражении от «Адмирала» (3:7).

«Видимо, очень сильно хотели хорошо сыграть в атаке, наделали много ошибок в обороне. Противник нас за это наказал. Почему пропустили две шайбы в меньшинстве? Не смогли сыграть некоторые игроки, которые у нас играют в спецбригадах меньшинства, в этом плане есть такие моменты. Ну и противник здорово разыгрывал, бросал, попадал.

Во втором перерыве была задача, сказали ребятам забыть счёт на табло и как будто начать игру с чистого листа. Попытались что-то сделать, но только к концовке стало немножечко получаться. Ну и удаления были с нашей стороны, это не давало возможности. Слава богу, что в конце хотя бы две забили, это сейчас уже положительный момент.

К чему хорошему может привести такой «холодный душ»? Не знаю, как ребята это воспримут, сейчас поговорили. У нас был такой разговор и до этого. Сейчас не стали нагнетать серьёзно. Пусть восстановятся, в зал сходят. Думаю, завтра поговорим. Бывает по-разному: кто-то, может, наоборот, соберётся и лучше игру покажет. На другого это будет давить. Постараемся, чтобы этот счёт на ребят психологически не давил. Какая разница, 3:7 проигрывать или 3:4. Не думаю, что ответственность психологически скажется на команде. У нас есть травмированные в основном составе, нам их очень серьёзно не хватает. Здесь тоже эффект сказывается, что состав немножко неоптимальный у нас. Думаю, по мере выздоровления игроки начнут заходить в состав и психологическая обстановка улучшится. Ничего такого, ну, проиграли и проиграли. Серьёзно, обидно, но постараемся в следующей игре что-то поменять», — цитирует Гришина сайт КХЛ.