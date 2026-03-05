Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Постараемся, чтобы этот счёт на ребят не давил». Гришин — о 3:7 от «Адмирала»

«Постараемся, чтобы этот счёт на ребят не давил». Гришин — о 3:7 от «Адмирала»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о крупном поражении от «Адмирала» (3:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Старков (Шэн) – 01:46 (5x5)     2:0 Чезганов (Тертышный, Шулак) – 07:26 (5x4)     2:1 Точилкин (Заседа) – 14:14 (5x5)     3:1 Кудашов (Старков, Тертышный) – 22:03 (5x5)     4:1 Дерябин (Чезганов, Усманов) – 28:43 (5x5)     5:1 Старков (Тертышный, Основин) – 35:43 (5x4)     6:1 Усманов (Сошников, Чезганов) – 36:59 (5x5)     7:1 Муранов (Чезганов) – 51:02 (5x5)     7:2 Митякин (Жафяров, Федотов) – 56:29 (5x4)     7:3 Попугаев (Николишин) – 57:33 (5x5)    

«Видимо, очень сильно хотели хорошо сыграть в атаке, наделали много ошибок в обороне. Противник нас за это наказал. Почему пропустили две шайбы в меньшинстве? Не смогли сыграть некоторые игроки, которые у нас играют в спецбригадах меньшинства, в этом плане есть такие моменты. Ну и противник здорово разыгрывал, бросал, попадал.

Во втором перерыве была задача, сказали ребятам забыть счёт на табло и как будто начать игру с чистого листа. Попытались что-то сделать, но только к концовке стало немножечко получаться. Ну и удаления были с нашей стороны, это не давало возможности. Слава богу, что в конце хотя бы две забили, это сейчас уже положительный момент.

К чему хорошему может привести такой «холодный душ»? Не знаю, как ребята это воспримут, сейчас поговорили. У нас был такой разговор и до этого. Сейчас не стали нагнетать серьёзно. Пусть восстановятся, в зал сходят. Думаю, завтра поговорим. Бывает по-разному: кто-то, может, наоборот, соберётся и лучше игру покажет. На другого это будет давить. Постараемся, чтобы этот счёт на ребят психологически не давил. Какая разница, 3:7 проигрывать или 3:4. Не думаю, что ответственность психологически скажется на команде. У нас есть травмированные в основном составе, нам их очень серьёзно не хватает. Здесь тоже эффект сказывается, что состав немножко неоптимальный у нас. Думаю, по мере выздоровления игроки начнут заходить в состав и психологическая обстановка улучшится. Ничего такого, ну, проиграли и проиграли. Серьёзно, обидно, но постараемся в следующей игре что-то поменять», — цитирует Гришина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Адмирал» крупно обыграл «Нефтехимик» со счётом 7:3, Старков оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android