Браташ — о крупной победе над «Нефтехимиком»: хотелось бы почаще таких праздников

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ оценил крупную победу над «Нефтехимиком» (7:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Старков (Шэн) – 01:46 (5x5)     2:0 Чезганов (Тертышный, Шулак) – 07:26 (5x4)     2:1 Точилкин (Заседа) – 14:14 (5x5)     3:1 Кудашов (Старков, Тертышный) – 22:03 (5x5)     4:1 Дерябин (Чезганов, Усманов) – 28:43 (5x5)     5:1 Старков (Тертышный, Основин) – 35:43 (5x4)     6:1 Усманов (Сошников, Чезганов) – 36:59 (5x5)     7:1 Муранов (Чезганов) – 51:02 (5x5)     7:2 Митякин (Жафяров, Федотов) – 56:29 (5x4)     7:3 Попугаев (Николишин) – 57:33 (5x5)    

«Конечно, приятно в таких играх на скамейке стоять, когда многое получается, много забиваем. И выигрываем крупно. Хотелось бы, чтобы почаще были такие праздники.

Не жалко, что так поздно команда находит свою игру? Жалко, конечно, жалко. Другое дело, что мы всё делали для того, чтобы это случилось раньше. Но много обстоятельств, которые мешали сделать это раньше. Не скажу, что у нас уже всё налажено. Работа идёт, работа продолжается. Есть ещё много вещей, которые нужно налаживать, где-то менять.

Концовка матча? Сложно ребятам, у которых нет большого опыта, сохранять концентрацию до конца при таком крупном счёте. Мы пытались, нацеливали на это. И, в принципе, по большому счёту третий период сохранили, за исключением последних минут.

Все шайбы забросили игроки из низших звеньев? Открою вам секрет, что у нас нет высших и нижних звеньев. Даже можно так их не называть. Кто в каком порядке выходит на лёд, не означает того, что кто-то лучше или хуже, совершенно нет. Кто как себя проявляет, тот и лучше. Я бы не говорил про низшие звенья. Но отметил бы, что проявили себя ребята, многие, кто был до этого в тени. Это приятно, надеюсь, это придаст им уверенности и в перспективе они будут прибавлять и расти», — цитирует Браташа сайт КХЛ.

«Адмирал» крупно обыграл «Нефтехимик» со счётом 7:3, Старков оформил дубль
Новости. Хоккей
