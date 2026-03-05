Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы – Сибирь, результат матча 5 марта 2026 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» в вынесенном матче КХЛ в Китае победила «Шанхайских Драконов»
Комментарии

В Шанхае (Китай) на стадионе «Восток» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5)     1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5)     1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В середине второго периода Антон Косолапов открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Паркер Фу восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Вячеслав Лещенко сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

«Сибирь» прервала свою серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 7 марта примут в Шанхае «Барыс». «Сибирь» 7 марта сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android