«Сибирь» в вынесенном матче КХЛ в Китае победила «Шанхайских Драконов»

В Шанхае (Китай) на стадионе «Восток» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В середине второго периода Антон Косолапов открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Паркер Фу восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Вячеслав Лещенко сделал счёт 2:1 в пользу гостей.
«Сибирь» прервала свою серию поражений из четырёх матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 7 марта примут в Шанхае «Барыс». «Сибирь» 7 марта сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».
- 5 марта 2026
