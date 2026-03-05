«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

После победы «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» сразу два клуба Восточной конференции потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ — «Адмирал» и «Барыс».

Таким образом, единственной командой вне восьмёрки на Востоке КХЛ, которая ведёт борьбу за участие в Кубке Гагарина, является хабаровский «Амур», занимающий девятое место с 55 очками после 62 матчей. «Сибирь», идущая на восьмом месте, имеет в активе 60 очков после 62 проведённых встреч.

В Шанхае (Китай) на стадионе «Восток» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.