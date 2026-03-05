«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ
Поделиться
После победы «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» сразу два клуба Восточной конференции потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ — «Адмирал» и «Барыс».
Таким образом, единственной командой вне восьмёрки на Востоке КХЛ, которая ведёт борьбу за участие в Кубке Гагарина, является хабаровский «Амур», занимающий девятое место с 55 очками после 62 матчей. «Сибирь», идущая на восьмом месте, имеет в активе 60 очков после 62 проведённых встреч.
В Шанхае (Китай) на стадионе «Восток» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5) 1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5) 1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)
Материалы по теме
Комментарии
- 5 марта 2026
-
17:53
-
17:30
-
17:28
-
17:19
-
17:07
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
14:50
-
14:26
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:50