Главная Хоккей Новости

4352 зрителя посетили матч «Шанхайских Драконов» и «Сибири» в Китае

Комментарии

4352 зрителя посетили матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и «Сибирью» в Китае. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба. Арена вмещает 5000 зрителей.

Напомним, на стадионе «Восток» прошёл матч между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5)     1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5)     1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)    

Матчей КХЛ не было в Китае более шести лет — последняя игра состоялась 2237 дней назад, когда «Куньлунь Ред Стар» играл в Пекине с «Амуром». Затем из-за пандемии коронавируса матчи китайской команды проводились в России.

Предыдущая игра КХЛ в Шанхае состоялась 2594 дня назад. Тогда на льду ледовой арены «Фейян» гостил «Авангард», который уступил «Куньлуню» со счётом 2:5.

