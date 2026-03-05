4352 зрителя посетили матч «Шанхайских Драконов» и «Сибири» в Китае

4352 зрителя посетили матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и «Сибирью» в Китае. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба. Арена вмещает 5000 зрителей.

Напомним, на стадионе «Восток» прошёл матч между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Матчей КХЛ не было в Китае более шести лет — последняя игра состоялась 2237 дней назад, когда «Куньлунь Ред Стар» играл в Пекине с «Амуром». Затем из-за пандемии коронавируса матчи китайской команды проводились в России.

Предыдущая игра КХЛ в Шанхае состоялась 2594 дня назад. Тогда на льду ледовой арены «Фейян» гостил «Авангард», который уступил «Куньлуню» со счётом 2:5.