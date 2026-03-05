Скидки
Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил выход уфимского клуба в плей-офф

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Амуром» (3:1) и оценил выход уфимского клуба в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Алалыкин, Варлов) – 13:35 (5x5)     1:1 Юртайкин (Крутов, Воронков) – 18:15 (5x5)     1:2 Сучков (Ремпал, Вязовой) – 27:06 (5x5)     1:3 Кузнецов (Ремпал, Сучков) – 39:11 (5x5)     1:4 Броссо (Родевальд) – 58:19 (en)    

— Важная для нас победа, содержание игры мне понравилось, была хорошая концентрация и самоотдача, хорошо реализовывали свои моменты. Большинство, конечно, могло бы быть получше, но всегда есть над чем работать и что улучшать.

— Почему «Салават Юлаев» шесть матчей подряд не забивает в большинстве?
— Критика справедлива, будем работать над этим.

— В чём отличался подход к подготовке к «Адмиралу» и «Амуру»?
— Против такой команды, как «Амур», не надо сдержанно играть, перестраховываться. Мастеровитая и быстрая команда, могут наказать. Ребята – молодцы, правильно читали игру. Когда нужно было, шли в давление, когда не было возможности, правильно «сворачивались» и плотно оборонялись в средней зоне.

— Выход «Салавата Юлаева» в плей-офф?
— Конечно, это значимо. То, как начинался сезон, через какие трудности мы проходили в начале сезона, какой объём работы проделали игроки, сама организация, руководство… Сделали большое дело. Хорошо, что вышли в плей-офф на этом этапе. Но впереди перед нами всё равно большая работа, нам нужно продолжать работать, — цитирует Козлова сайт КХЛ.

