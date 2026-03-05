Скидки
«Вашингтон» обменял форварда Ника Дауда в «Вегас» — источник

«Вашингтон Кэпиталз» обменял форварда Ника Дауда в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает инсайдер Дэвид Паньотта на своей странице в социальной сети Х.

Сезон-2025/2026 стал восьмым для Дауда в составе «Кэпиталз» с момента его подписания в качестве свободного агента в 2018 году. 35-летний форвард в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 55 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач.

В апреле этого года «Кэпиталз» подписали с Даудом двухлетний контракт на $ 6 млн (кэпхит $ 3 млн).

«Вашингтон » провёл 63 встречи, в которых набрал 69 очков, и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

