Кравчук: ЦСКА и «Авангард» прибавляют по ходу сезона, это один из признаков чемпиона

Кравчук: ЦСКА и «Авангард» прибавляют по ходу сезона, это один из признаков чемпиона
Двукратный олимпийский чемпион как игрок и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил встречу ЦСКА и «Авангарда» (0:2) в рамках регулярного сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Фьоре) – 44:45 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре, Ибрагимов) – 51:26 (5x5)    

— Это был центральный матч дня, если не недели. С ЦСКА многим связан – в роли как игрока, так и тренера. Не посторонний клуб для меня и «Авангард», работал в его академии. С интересом посмотрел игру, несмотря на минимум голов.

— Как правило, будущего победителя плей-офф нужно искать в числе тех команд, которые накатывают на вторую половину сезона. Это, скажем так, один из главных признаков будущего чемпиона. «Авангард» и ЦСКА – как раз среди этих команд, поздней зимой им удалось прибавить и выйти на стабильный уровень, отсюда равный, напряжённый матч, до гола. Решающий фактор — мастерство легионеров, у Омска оно выше.

— По стилю «Авангард» и ЦСКА — похожие команды?
— Нет, разные. Объединяет их разве что качественное большинство, оно характеризует и тренерскую работу, и подбор игроков. Тут сложились оба фактора – и весь чемпионат ЦСКА с Омском в лидерах по реализации лишнего, хотя вчера большинство как раз не сработало. Но в тактическом плане это разные команды, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Видео
Дубль Маклауда принёс «Авангарду» победу над ХК ЦСКА в Москве
