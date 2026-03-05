Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не было времени насладиться этим прекрасным городом». Бердин — об игре «Сибири» в Шанхае

«Не было времени насладиться этим прекрасным городом». Бердин — об игре «Сибири» в Шанхае
Комментарии

Вратарь «Сибири» Михаил Бердин высказался об участии в вынесенном матче в Китае с «Шанхайскими Драконами» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5)     1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5)     1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)    

«У нас важный период, мы были сфокусированы только на игре. Не было времени насладиться этим прекрасным городом. А для лиги такие матчи только в плюс.

Тяжело выходить за шайбой за ворота, пространства больше. Дядя Серёжа [Широков] ещё тут лет пять бы в хоккей играл», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 7 марта примут в Шанхае «Барыс». «Сибирь» 7 марта сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» в вынесенном матче КХЛ в Китае победила «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android