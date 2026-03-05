«Не было времени насладиться этим прекрасным городом». Бердин — об игре «Сибири» в Шанхае

Вратарь «Сибири» Михаил Бердин высказался об участии в вынесенном матче в Китае с «Шанхайскими Драконами» (2:1).

«У нас важный период, мы были сфокусированы только на игре. Не было времени насладиться этим прекрасным городом. А для лиги такие матчи только в плюс.

Тяжело выходить за шайбой за ворота, пространства больше. Дядя Серёжа [Широков] ещё тут лет пять бы в хоккей играл», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 7 марта примут в Шанхае «Барыс». «Сибирь» 7 марта сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».