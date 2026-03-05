«Я кайфанул и остался бы ещё здесь». Нападающий «Сибири» Широков — об игре в Китае

Нападающий «Сибири» Сергей Широков поделился эмоциями от игры с «Шанхайскими Драконами» (2:1) в Шанхае.

«Я кайфанул. Болельщики, атмосфера – всё на высшем уровне. Каждый год бы принимал участие в таких играх. Спасибо принимающей стороне. Физически немного тяжеловато. Думали, что нам нужно два очка. Впереди непростой отрезок чемпионата. Мы прекрасно понимаем, что происходит.

На большой площадке круто. Вспомнили, что было раньше. Больше времени на принятие решений. Здесь больше игры с шайбой. Я получил удовольствие, остался бы ещё здесь», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.