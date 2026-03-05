Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я кайфанул и остался бы ещё здесь». Нападающий «Сибири» Широков — об игре в Китае

«Я кайфанул и остался бы ещё здесь». Нападающий «Сибири» Широков — об игре в Китае
Комментарии

Нападающий «Сибири» Сергей Широков поделился эмоциями от игры с «Шанхайскими Драконами» (2:1) в Шанхае.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5)     1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5)     1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)    

«Я кайфанул. Болельщики, атмосфера – всё на высшем уровне. Каждый год бы принимал участие в таких играх. Спасибо принимающей стороне. Физически немного тяжеловато. Думали, что нам нужно два очка. Впереди непростой отрезок чемпионата. Мы прекрасно понимаем, что происходит.

На большой площадке круто. Вспомнили, что было раньше. Больше времени на принятие решений. Здесь больше игры с шайбой. Я получил удовольствие, остался бы ещё здесь», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Не было времени насладиться этим прекрасным городом». Бердин — об игре «Сибири» в Шанхае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android