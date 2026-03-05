Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник московского «Динамо» Сергеев за контакт с арбитром дисквалифицирован на три матча

Защитник московского «Динамо» Сергеев за контакт с арбитром дисквалифицирован на три матча
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нападающий «Динамо» — об удалении Сергеева: ни один игрок намеренно не наезжает на судью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android