Защитник московского «Динамо» Сергеев за контакт с арбитром дисквалифицирован на три матча

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

