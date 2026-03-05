Защитник московского «Динамо» Сергеев за контакт с арбитром дисквалифицирован на три матча
Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5) 0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5) 0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5) 0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
