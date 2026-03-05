Скидки
«Надеюсь, наконец-то выиграем Кубок Гагарина». Уил — о новом контракте с «Динамо»

«Надеюсь, наконец-то выиграем Кубок Гагарина». Уил — о новом контракте с «Динамо»
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о новом контракте с бело-голубыми. Напомним, новое соглашение с нападающим носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2028 года.

— Недавно вы продлили контракт с «Динамо» ещё на два года. Какие чувства испытываете?
— Великолепные. С самого первого дня в «Динамо» у меня только приятные впечатления. Это отличная организация. Замечательный город, Москва удивительна для меня, моей жены и моего сына, им здесь так нравится. И так много всего предстоит сделать, ведь каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, мы наконец-то сможем это сделать, – сказал Уил в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате» завтра, 6 марта.

