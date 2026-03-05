«Детройт» провёл церемонию в честь Кейна, ставшего рекордсменом по очкам среди американцев

«Детройт Ред Уингз» перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) провели церемонию в честь нападающего Патрика Кейна, который стал рекордсменом НХЛ по очкам среди игроков из США.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в конце января 2026 года Кейн набрал своё 1375-е (500+875) очко за карьеру, обошёл Майка Модано и установил рекорд НХЛ по очкам среди игроков из США.

В текущем сезоне на счету трёхкратного обладателя Кубка Стэнли 33 (9+24) очка в 47 играх. За карьеру Кейн играл также за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».