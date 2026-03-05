«Детройт» провёл церемонию в честь Кейна, ставшего рекордсменом по очкам среди американцев
Поделиться
«Детройт Ред Уингз» перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) провели церемонию в честь нападающего Патрика Кейна, который стал рекордсменом НХЛ по очкам среди игроков из США.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Марнер, Дорофеев) – 01:50 1:1 Финни (Зайдер, Эдвинссон) – 05:58 2:1 Эдвинссон (Копп, Дебринкэт) – 15:15 3:1 Дебринкэт (Рэймонд, Сандин-Пелликка) – 16:14 3:2 Барбашёв (Андерссон, Ханифин) – 51:37 3:3 Марнер (Гертл, Теодор) – 56:36 3:4 Гертл (Марнер, Андерссон) – 62:11 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Напомним, в конце января 2026 года Кейн набрал своё 1375-е (500+875) очко за карьеру, обошёл Майка Модано и установил рекорд НХЛ по очкам среди игроков из США.
В текущем сезоне на счету трёхкратного обладателя Кубка Стэнли 33 (9+24) очка в 47 играх. За карьеру Кейн играл также за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Комментарии
- 5 марта 2026
-
18:48
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:07
-
17:53
-
17:30
-
17:28
-
17:19
-
17:07
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
14:50
-
14:26
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30