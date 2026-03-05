Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» провёл церемонию в честь Кейна, ставшего рекордсменом по очкам среди американцев

«Детройт» провёл церемонию в честь Кейна, ставшего рекордсменом по очкам среди американцев
Комментарии

«Детройт Ред Уингз» перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) провели церемонию в честь нападающего Патрика Кейна, который стал рекордсменом НХЛ по очкам среди игроков из США.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Марнер, Дорофеев) – 01:50     1:1 Финни (Зайдер, Эдвинссон) – 05:58     2:1 Эдвинссон (Копп, Дебринкэт) – 15:15     3:1 Дебринкэт (Рэймонд, Сандин-Пелликка) – 16:14     3:2 Барбашёв (Андерссон, Ханифин) – 51:37     3:3 Марнер (Гертл, Теодор) – 56:36     3:4 Гертл (Марнер, Андерссон) – 62:11 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в конце января 2026 года Кейн набрал своё 1375-е (500+875) очко за карьеру, обошёл Майка Модано и установил рекорд НХЛ по очкам среди игроков из США.

В текущем сезоне на счету трёхкратного обладателя Кубка Стэнли 33 (9+24) очка в 47 играх. За карьеру Кейн играл также за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Материалы по теме
Видео
Форвард Патрик Кейн установил рекорд НХЛ по очкам среди игроков из США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android